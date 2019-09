Roma: Raggi, grazie agenti polizia locale per contrasto movida selvaggia e abusivismo commerciale (2)

- "Sono stati, invece, 15 i Daspo per i venditori abusivi e 500 gli articoli contraffatti sequestrati, in particolare borse, portafogli e cinte, nelle aree di Fontana di Trevi, Pantheon e piazza Navona.- continua il sindaco Raggi - Per quanto riguarda invece la sicurezza stradale sono state oltre 2.000 le violazioni riscontrate al codice della strada. I controlli con l’autovelox sono stati più di 3.000 e 258 gli automobilisti multati per eccesso di velocità. Oltre 200 gli alcol test eseguiti: tre patenti ritirate ed una denuncia per guida in stato di ebrezza. Quasi 120 auto sono state invece rimosse perché trovate parcheggiate in modo selvaggio e irregolare. Voglio ringraziare - conclude Raggi - ancora una volta gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale per il lavoro che ogni giorno svolgono sulle strade della nostra città". (Rer)