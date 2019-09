Tunisia: presidenziali, affluenza alle urne del 16 per cento alle ore 12

- Prosegue la giornata di voto per le elezioni presidenziali in Tunisia in attesa della chiusura dei seggi che è prevista per le 18 ora locale (le 19 in Italia). Secondo l'Autorità indipendente elettorale alle ore 12 l'affluenza alle urne è stata del 16 per cento. Sono sette milioni e 88 mila i tunisini, incluso il 49 percento delle donne, iscritti al registro elettorale. La percentuale di giovani nella fascia di età 18-35 anni è del 33 percento. Sono 13 mila gli osservatori della società civile, tra cui 450 stranieri, che seguono da vicino il processo elettorale, caratterizzato da una forte presenza di rappresentanti di partiti politici ai quali l'ISIE (Independent Higher Authority for Elections) ha fornito più di 80 mila accreditamenti. Il numero di giornalisti accreditati è di 1800, inclusi trecento stranieri che coprono l'evento. (Tut)