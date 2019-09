Arabia Saudita: Cremlino, Putin al corrente di attacchi contro siti Aramco

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, è al corrente degli attacchi di droni che nella giornata di ieri hanno preso di mira installazioni petrolifere di Aramco nella provincia orientale dell'Arabia Saudita. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, aggiungendo che "episodi di questo genere non fanno di certo bene alla stabilità del mercato energetico mondiale". "Il presidente è stato messo al corrente di questo incidente: si tratta di un avvenimento a dir poco allarmante, che mette seriamente a rischio il benessere e la stabilità del mercato petrolifero globale", ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca, sottolineando che "le autorità di Riad non hanno chiesto assistenza alla Russia per gestire la situazione". (Rum)