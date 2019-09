Umbria: Zaffini (FdI), accordo Pd-M5S non porterà a niente di buono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ben venga anche in Umbria l'alleanza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico". E' quanto ha affermato in una nota il senatore Franco Zaffini di Fratelli d'Italia. "Di Maio prova a imporre le regole confessando allo stesso tempo di non essere pronto a governare l'Umbria ma Verini, rispondendo che l'intesa si può praticare, sottostando alle condizioni dettate dal M5s, fa quasi tenerezza - ha detto il segretario umbro del partito di Giorgia Meloni -. Entrambi dovranno fare i conti dentro i rispettivi partiti dove non tutti staranno facendo i salti di gioia. Le elezioni si vincono con i voti ma d'altronde l'alleanza col M5s rappresenta per il Partito democratico l'unico disperato tentativo di provare a non perdere in maniera umiliante l'Umbria alle regionali di ottobre. Lascia in ogni modo interdetti il livello di improvvisazione e di approssimazione dei nostri rivali. L'elettore può tirare un sospiro di sollievo perché così viene fatta chiarezza su un accordo meticcio che non porterà a niente di buono". "L'eventuale accordo produrrà una semplificazione del quadro politico ripristinando finalmente il bipolarismo e non ci sarebbe più quel terzo partito, i grillini, a barcamenarsi tra chi governa e chi ha perso, a seconda della convenienza. Di certo questa operazione consentirebbe agli elettori di sapere in anticipo per chi votano senza correre il rischio, altissimo, di ritrovarsi a loro insaputa dinanzi ad accordi di palazzo che smentirebbero la preferenza espressa, realizzando quell'inganno che a livello nazionale si è materializzato con la costruzione del nuovo governo", ha aggiunto Zaffini. "L'Umbria dopo 50 anni di sinistra ha bisogno di chiarezza, di certezze per il proprio futuro e di una maggioranza stabile - ha concluso Zaffini -. Nonostante la comicità della situazione che vede due debolezze politiche, in questo caso non si può parlare di forze, che fino a ieri si sono attaccate, insultate, denunciate e tirate gli stracci in faccia, Fratelli d'Italia auspica anche in Umbria l'alleanza tra Pd e M5s".(Ren)