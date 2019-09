Cuba: al via domani esercitazioni regionali su risposta ai terremoti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delegazioni di oltre venti paesi dell'America latina saranno da domani all'Avana, Cuiba, per partecipare all'edizione 2019 delle esercitazioni sulla risposta ai terremoti (Ejercicio Regional de Simulacion de Respuesta a Terremotos, Simex 2019). L'evento, che si tiene per la prima volta nell'Isola, si protrarrà fino a venerdì 20. L'appuntamento è organizzato dal ministero del Commercio estero e dallo stato maggiore della Protezione civile cubana, con la collaborazione dell'international search and rescue advisory group (Insarag), l'ufficio di coordinamento degli Affari umanitari delle Nazioni Unite, l'Organizzazione panamericana della Salute e la rappresentanze Onu a Cuba. (Mec)