Reggio Emilia: Fiorini (FI), convocare subito il tavolo sulla sicurezza

- "Il grave episodio di violenza consumatosi al bar Cadè a Reggio Emilia mi spinge a richiedere con urgenza al sindaco Luca Vecchi la convocazione di un tavolo sulla sicurezza che sia aperto a tutte le forze politiche che siedono in consiglio comunale e ai parlamentari del territorio per fare il punto sull'escalation di questi gravi fatti nella nostra città e su un fenomeno costante ormai a Reggio, quello di bar temporaneamente chiusi perché frequentati da pregiudicati o comunque soggetti pericolosi". E' quanto ha chiesto Benedetta Fiorini (FI), deputata emiliana di Forza Italia, che ha aggiunto: "Già a marzo 2018, quando sono stata eletta alla Camera, chiesi un tavolo sulla sicurezza al sindaco Vecchi ma il primo cittadino dopo parecchi mesi rispose che non ce n'era bisogno. Ora cosa dice?". "Come donna esprimo tutta la mia solidarietà alla 46enne cinese che ha rischiato di essere uccisa e che con coraggio si è opposta all'aggressore. E mi imbarazza che a tre giorni da questo grave episodio il sindaco e la giunta non abbiano ancora espresso una sola parola di conforto e solidarietà per questa signora che voglio incontrare presto per manifestarle di persona la mia vicinanza. Da sempre mi batto per la sicurezza delle donne e oggi più che mai servono subito risposte concrete", ha concluso Fiorini. (Ren)