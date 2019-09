Trasporti Roma: inchiesta scale mobili. Sindacato denuncia, minacce a chi non firmava controlli

- "Ti caccio. Ti faccio mettere la tuta da operaio. Chiama il sindacato me ne f...o". Queste le minacce che alcuni dipendenti Atac avrebbero ricevuto dai loro superiori se non compilavano i moduli relativi ai controlli e alle manutenzioni delle scale mobili, nelle stazioni della metropolitana di Roma. A denunciare le presunti minacce e intimidazioni nei confronti di lavoratori dell’Atac, da parte dei diretti superiori, è il sindacato di categoria Faisa-Sicel, con una lettera datata 26 marzo 2019 e indirizzata al prefetto della Capitale, al sindaco Virginia Raggi, alla sede dell’azienda di via Prenestina e alla Commissione di garanzia sugli scioperi, in cui si chiede l’attivazione della procedura “di raffreddamento e conciliazione”. Il documento, firmato dal segretario, Claudio De Francesco, spunta dopo l’inchiesta sull'Atac che ha portato la procura a far scattare la misura cautelare nei confronti di tre dirigenti (più uno della società Metroroma), tutti sospesi dal servizio, con l’accusa di frode nelle pubbliche forniture in relazione alle false manutenzioni delle scale mobili nelle stazioni metro Repubblica e Barberini. (segue) (Rer)