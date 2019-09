Trasporti Roma: inchiesta scale mobili. Sindacato denuncia, minacce a chi non firmava controlli (2)

- Nella missiva si legge: “visto il continuo protrarsi di minacce di un superiore (responsabile del contratto degli impianti di traslazione) nei confronti di un lavoratore, il quale ha semplicemente chiesto per quale motivo doveva svolgere un lavoro non di sua competenza e responsabilità visto che prevedeva penali”. Il superiore - si legge ancora nel documento - lo ha "minacciato usando i temini: 1) Ti caccio; 2) Chiama il sindacato, me ne fotto; 3)Ti faccio mettere la tuta da operaio". Infine, il sindacato - si legge ancora - accertato che le "minacce siano state fatte anche ad altri lavoratori”, ha chiesto un incontro urgente ai destinatari della lettera e attivato la prima fase delle procedure "di raffreddamento e conciliazione", per evitare che la vicenda sfoci in una nuova protesta sindacale. (Rer)