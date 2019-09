Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 16 settembre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: non sono attese novità sul Nordovest in merito allo scenario meteorologico, caratterizzato da condizioni stabili e anticicloniche. Bel tempo ovunque, tanto Sole e clima tardo-estivo grazie alle temperature diurne poco al di sotto dei 30°C. Escursione termica giornaliera che favorirà aria fresca al primo mattino. Venti deboli ovunque. Mar Ligure poco mosso. (Rpi)