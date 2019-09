Business news: Messico, ministro Finanze, approvazione Usmca "centrale" per bilancio 2020

- Nel redigere la legge di Bilancio del 2020, con una previsione di crescita dell'economia compresa tra l'1,5 e il 2,5 per cento, il governo messicano ha scommesso sulla ratifica del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). Lo ha detto il ministro delle Finanze del Messico Arturo Herrera spiegando ai media le ragioni che hanno indotto il governo ad aumentare la stima di crescita del pil, nel documento trasmesso domenica al parlamento. "Una variabile centrale, esplicitata nel capitolo dei criteri generali, particolarmente rilevante in un contesto di decelerazione globale e di conflitti commerciali è la ratifica dell'Usmca", ha detto Herrera citato dal quotidiano "El Financiero". Il ministro ha quindi segnalato che li clima di guerra commerciale in tante parti del pianeta, oltre a creare problemi, ha fatto nascere opportunità: l'esempio più chiaro è quello del Messico, divenuto negli ultimi mesi primo socio commerciale degli Usa, proprio a spese della Cina. (Res)