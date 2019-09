Business news: Energia, Rosneft, contratti per acquisto petrolio da Venezuela precedenti a sanzioni Usa

- Le forniture di petrolio venezuelano a Rosneft si basano su contratti stipulati prima che gli Stati Uniti decidessero di imporre le loro sanzioni al paese. È quanto si legge all’interno di un comunicato diffuso dalla compagnia energetica russa in risposta alle dichiarazioni dell’inviato speciale Usa per il Venezuela, Elliott Abrams, sulla possibile imposizione di nuove misure restrittive nei confronti di Rosneft per aver acquistato petrolio dal paese latinoamericano. “Qualsiasi tentativo di impedirci di recuperare gli investimenti fatti in precedenza costituirebbe un esproprio illegale da parte delle autorità statunitensi”, si legge nel documento, in cui viene sottolineato che le posizioni di Washington “sono tese a creare ulteriori tensioni all’interno del mercato mondiale” e “ad ottenere vantaggi per le compagnie petrolifere nazionali”. (Res)