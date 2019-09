Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di domaniCOMUNELa sindaca di Roma Virginia Raggi visita la Scuola Secondaria “Bianchi-Fellini” e la Scuola Primaria “Mahatma Gandhi” in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico (Via Belforte del Chienti, 24 – a seguire Via Fabriano, 59) (ore 10)L'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia partecipa alla cerimonia di apertura dei Campionati Europei Ibsa di Calcio Non vedenti B1 (Aula Giulio Cesare, Campidoglio) (ore 11)L'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia partecipa alla presentazione degli spettacoli inaugurali del RomaEuropa Festival (Opificio - Via dei Magazzini Generali, 20/a). (ore 12)REGIONEIl presidente Mauro Buschini ha convocato la seduta ordinaria n. 40 del Consiglio regionale del Lazio alle ore 10,30 per il dibattito sulla situazione politica. Il presidente ha, inoltre, aggiornato la seduta ordinaria n. 38 del Consiglio regionale alle ore 15 per la prosecuzione dell'esame del seguente punto già all'ordine del giorno: proposta di legge regionale n. 113 sul compostaggio aerobico di rifiuti organici. (segue) (Rer)