Visegrad: premier V4 reiterano pieno sostegno ad accesso paesi Balcani occidentali in Ue (2)

- I premier del V4 hanno anche detto di aspettarsi dall'Europa un'accelerazione dei negoziati con Serbia e Montenegro durante il mandato della nuova Commissione Ue e di sperare che i processi di riforma in Bosnia Erzegovina e in Kosovo rafforzino la prospettiva di una loro futura adesione. Il gruppo ha confermato la determinazione a continuare la cooperazione in materia di controllo delle frontiere e ha dato il suo supporto ai partner balcanici per il mantenimento della stabilità, il rafforzamento dello stato di diritto, la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, quella contro le minacce ibride, la prevenzione del radicalismo e il contenimento del fenomeno migratorio. Ha inoltre sottolineato la centralità dell'area balcanica per il potenziamento della diversificazione energetica europea tramite il corridoio meridionale del gas. (Vap)