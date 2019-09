Vaticano-Serbia: Papa Francesco riceve presidente serbo Vucic (3)

- "Teniamo in straordinaria considerazione la posizione di principio della Santa Sede riguardo alla questione di non riconoscere la proclamazione unilaterale dell'indipendenza del Kosovo, come pure la comprensione per la posizione della Serbia, fondata sul rispetto del diritto internazionale", ha detto Vucic ringraziando la Santa Sede per l'approccio costruttivo sulla questione. "La Serbia è fermamente convinta che i colloqui rappresentino l'unica strada per la soluzione di tutte le questioni aperte, e per questo ci siamo astenuti da misure reciproche e qualunque altra mossa anche dopo l'introduzione dei dazi (da parte di Pristina sulle merci serbe), le quali porterebbero tensioni aggiuntive alla situazione esistente. La nostra parte prosegue a spendersi in modo costruttivo per l'individuazione di una soluzione sostenibile e di compromesso per la questione del Kosovo, esclusivamente attraverso il dialogo. La parte di Pristina però, attraverso mosse irrazionali e costanti provocazioni, rende impossibile qualunque dialogo e accordo", ha detto Vucic. (segue) (Seb)