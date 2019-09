Serbia: capo Stato maggiore, a novembre previsto anche aumento salari militari (5)

- Riguardo ad un aumento degli stipendi del settore pubblico, anch'essi diminuiti nel 2014, Mali ha osservato che gli aumenti "procederanno a fasi". Le previsioni di crescita per il 2019, secondo il Fondo monetario, sono per la Serbia del 3,5 per cento. A fine luglio il capo dell'ufficio Fmi a Belgrado, Sebastian Sosa, ha confermato la tendenza positiva della Serbia sul piano fiscale. "Adesso l'accento va posto su una più rapida attuazione delle riforme. Le priorità sono un rafforzamento del livello degli investimenti, pubblici e privati", ha osservato il capo dell'ufficio Fmi. Sosa ha inoltre osservato che è attesa un'accelerazione della crescita nella seconda metà dell'anno, grazie al superamento degli ostacoli che hanno caratterizzato i primi 6 mesi come la ristrutturazione del settore energetico nazionale. (segue) (Seb)