Serbia: capo Stato maggiore, a novembre previsto anche aumento salari militari (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia registrava un avanzo pubblico pari a 8,3 miliardi di dinari (circa 70,338 milioni di euro) alla fine di maggio, secondo i dati emessi dal ministero serbo delle Finanze. Le entrate sono state fino a quel periodo pari a 498,4 miliardi di dinari (4,223 miliardi di euro), mentre le uscite ammontavano a 490,1 miliardi di dinari (4,15 miliardi di euro). Alla fine di maggio una missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) in visita a Belgrado ha concluso che la Serbia ha avviato molte riforme importanti per la sua crescita economica "anche se alcune con ritardo". Lo spazio fiscale a disposizione va utilizzato per le spese capitali, assieme all'adozione di rigorose selezioni e valutazioni per sostenere al massimo una crescita stabile, ha fatto sapere sempre la missione Fmi in una nota rilanciata dalla stampa locale. Fra i punti principali per una crescita a medio termine vi sono, secondo il Fondo monetario, la formazione di una forza lavoro preparata, l'avanzamento di un clima favorevole alle attività imprenditoriali e il rafforzamento della gestione societaria nelle imprese pubbliche. (segue) (Seb)