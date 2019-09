Nicaragua: stampa, governo nega ingresso nel paese di missione dell'Osa

- Il governo nicaraguense del presidente Daniel Ortega avrebbe negato l'ingresso nel paese a una commissione di alto livello che l'Organizzazione degli stati americani (Osa) aveva composto per cercare di trovare una soluzione alla crisi politica e sociale in atto. Lo riferisce il quotidiano "La Prensa" citando una circolare del Dipartimento migrazione inviata a nove compagnie aeree, nella quale "non si autorizza" l'ingresso nel paese ai membri della commissione, oltre che del segretario generale dell'Osa, Luis Almagro, del suo capo gabinetto, Gonzalo Koncke, e del responsabile stampa Pablo Sandino Martinez. La nota ha trovato ampia diffusione sulle piattaforme sociali e ha causato la reazione critica delle opposizioni anche se, sottolinea il quotidiano "El Nuevo Diario", non è stata confermata da nessuna autorità di governo o della stessa Osa. Il gruppo di lavoro, nato con il mandato dell'Assemblea generale Osa, sarebbe dovuto sbarcare nel paese centroamericano nella giornata di domani, lunedì 16. (segue) (Mec)