Nicaragua: stampa, governo nega ingresso nel paese di missione dell'Osa (2)

- Il coordinatore dell'Alleanza civica per la giustizia e la democrazia, l'oppositore Carlos Tunnermann, segnala che "chiudendosi alla possibilità di trovare una soluzione alla crisi in modo negoziale" istanza "avanzata da tutti i settori", il governo del Nicaragua rischia di "dare una pessima immagine". La stessa coalizione, soggetto che riunisce le forze sociali e civili contrarie al governo Ortega, denuncia in una nota che Managua "continua a chiudere le strade di mediazione per una risoluzione al conflitto che non siano quelle di dare continuità a uno stato di polizia". Il divieto di ingresso nel paese riguarda l'intera lista dei membri della commissione: gli ambasciatori Elisa Ruiz Diaz Bareiro, rappresentante permanente del Paraguay all'Osa; Leopoldo Francisco Sahores, sottosegretario agli Esteri dell'Argentina; Sebastien Sigouin, direttore affari Globali del Canada per l'America centrale, Cuba e la Repubblica Dominicana; Carlos Trujillo, rappresentante permanente degli Stati Uniti all'Osa e Audrey Marks, rappresentante permanente della Giamaica all'Osa. (segue) (Mec)