Nicaragua: stampa, governo nega ingresso nel paese di missione dell'Osa (3)

- La nomina di una commissione sul Nicaragua era stata approvata a fine agosto dal Consiglio permanente Osa con 21 voti a favore, tre contrari e otto astensioni. La commissione dovrebbe avere un tempo massimo di 75 giorni per presentare un'informativa sulle azioni diplomatiche da mettere in atto per porre fine alla crisi nel paese. L’ultima riunione tra governo e opposizione risale al 16 maggio. Successivamente l’Alleanza civica ha deciso di sospendere la sua partecipazione ai negoziati fino a quando le autorità non avessero liberato tutti i prigionieri politici. Lo scorso marzo il governo si era infatti impegnato a liberare tutti i detenuti politici e garantire libertà e diritti a tutti i cittadini; promesse che, secondo l’opposizione, non sono state mantenute. (segue) (Mec)