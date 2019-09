Legge elettorale: Giro (FI), Salvini propone Lodo Pannella ma attenti a non farsi male da soli

- "Di legge elettorale dovremmo discutere per bene e nelle sedi appropriate con la Lega e con Fratelli d'Italia. Il lodo Pannella, proposto da Salvini, per un maggioritario secco all'inglese non è una proposta sconosciuta ma occorre cautela. Troppo spesso le leggi elettorali vengono pensate e proposte pensando al proprio vantaggio che poi si trasforma in uno svantaggio. Attenzione a non farsi del male da soli". Lo ha affermato in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Giro. (Ren)