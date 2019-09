Regionali: Gelmini (FI), lettera Di Maio patetica

- "La lettera di Luigi Di Maio alla Nazione Umbria, a proposito delle imminenti elezioni per il rinnovo della giunta e del consiglio di quella regione, è un patetico espediente, per avviare il confronto spartitorio con il Pd per le altre tornate elettorali regionali. Con l'alibi dello scandalo della sanità umbra, Di Maio propone una giunta civica e il ritiro di tutti i candidati presidenti. Il modo più antico per sedersi a un tavolo e trattare. Pd e 5Stelle non hanno ancora condiviso un solo atto di governo e già si preparano al matrimonio di interesse per evitare di perdere un filotto di elezioni regionali. Il centro-destra risponderà unito, non ha bisogno di escamotage, ma per Pd e 5 Stelle la paura fa nove: tante sono infatti le regioni che andranno al voto nei prossimi mesi". Lo ha affermato, in una nota, Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.(Ren)