Sociale: Figliomeni (Fd'I), istituzioni stanzino più fondi per malati Sla e famiglie

- "Oggi ricorre la XII Giornata Nazionale sulla Sla promossa dalla Aisla, l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica i cui volontari raccoglieranno fondi in molte piazze italiane per l'assistenza alle famiglie degli ammalati grazie all'acquisto di una bottiglia di vino Barbera d'Asti". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni, vice presidente dell'Assemblea capitolina e responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d'Italia. "Le associazioni non possono essere lasciate sole a contrastare questa malattia purtroppo incurabile che - aggiunge Figliomeni - porta alla paralisi dei nervi e dei muscoli fino alla morte. Negli anni abbiamo perso tanti amici per questa misteriosa malattia che colpisce soprattutto in età avanzata, tranne nel calcio specie di serie A dove, secondo una ricerca scientifica, ci si ammala prima e più del doppio rispetto al resto della popolazione. Le Istituzioni, oltre a far illuminare i monumenti di verde per richiamare l'attenzione, hanno il dovere di fare di più perché occorre sostenere i malati di Sla con aiuti concreti come contributi economici per le famiglie in difficoltà che hanno bisogno di assistenza familiare e strumenti adeguati quali letti speciali oltre che consulenze psicologiche, legali e fiscali. Come Fratelli d'Italia continueremo - conclude Figliomeni - la nostra battaglia per far stanziare più fondi anche se purtroppo i governanti del Pd e del M5s sono più interessati al tema della moltiplicazione delle poltrone".(Com)