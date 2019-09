Violenza donne: 400 partecipanti a Vertical Run a Palazzo Lombardia

- Sono stati 400 i partecipanti alla 'Libellula FlyUp', la corsa in salita non competitiva, sugli 866 gradini dei 39 piani di Palazzo Lombardia, che si è svolta questa mattina con partenza dalla Piazza Città di Lombardia a Milano. L'obiettivo della 'Vertical Run' - fa sapere Regione Lombardia in una nota - è quello di ribadire con forza stop alla violenza sulle donne. Si tratta di un'iniziativa di responsabilità sociale di Zeta Service, realizzato con la collaborazione della Regione Lombardia e patrocinato da Coni, Fidal, Confcommercio Milano - Terziario Donna e Comune di Milano. Libellula FlyUp si avvale anche di un Charity Partner, Action Aid. Alla partenza in piazza Città di Lombardia era presente l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: "Libellula FlyUp ha una particolare valenza sociale: l'evento è uno strumento straordinario per richiamare l'attenzione e sensibilizzare i cittadini su un tema di scottante attualità. Il sistema socio sanitario di Regione Lombardia è molto avanzato e fornisce strumenti e supporto per chi subisce violenza già a partire dal triage del Pronto Soccorso, attraverso operatori adeguatamente formati e capaci di individuare le situazioni più delicate, fino all'attuazione di percorsi di sostegno psicologico e di recupero". "Come Regione Lombardia - ha concluso l'assessore Gallera - siamo particolarmente attenti a questo settore. Le istituzioni hanno il dovere di mettere in campo azioni ed energie per contrastare questo fenomeno che, purtroppo, non registra il calo di episodi che vorremmo". (com)