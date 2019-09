Pontida> Fontana, Salvini più forte di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvini è più forte di sempre. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando con i giornalisti a Pontida che gli hanno chiesto se l'uscita dal governo abbia indebolito Matteo Salvini. "Questa è la speranza che hanno i nostri avversari - ha spiegato Fontana - i nostri avversari si augurano che si litighi, che ci sia un indebolimento di Salvini, 'an capi na gott' (non hanno capito niente ndr), se posso dirlo in vernacolo.(Rem)