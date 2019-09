Caserta: Santillo (M5S), successo per l'iniziativa Ritorno a scuola PlasticFree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono davvero sbalordito dalla calorosa accoglienza della nostra iniziativa Ritorno a scuola #PlasticFree, che ha avuto luogo stamattina in 8 comuni della provincia di Caserta. Tantissimi i bambini in fila prima ancora dell'allestimento dei gazebo, con scorte di borracce finite in pochissimo tempo. Sono state davvero superate le nostre migliori aspettative, il che vuol dire che famiglie, scuole e bambini hanno davvero preso coscienza dell'importanza della riduzione dell'utilizzo della plastica e la sostituzione con contenitori riutilizzabili". Così in una nota il senatore casertano Agostino Santillo (M5S). "Visto il grande interesse programmeremo al più presto nuovi eventi in tante altre località della nostra provincia, per poter accontentare i tanti bambini rimasti delusi dopo la lunga attesa", ha concluso Santillo. (Ren)