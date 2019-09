Milano: riprendono corsi della Polizia Locale nelle scuole su sicurezza stradale e legalità

- Inizia il nuovo anno scolastico e riprendono anche le iniziative della Polizia Locale che coinvolgono bambini e ragazzi per spiegare loro l'educazione stradale e il rispetto delle regole. Da diversi anni - ricorda una nota di Palazzo Marino - la scuola del corpo della Polizia Locale di Milano collabora con le scuole milanesi con una fitta rete di incontri. I corsi si rivolgono a giovani di diverse età: a partire dall'ultimo anno della scuole d'infanzia fino all'ultimo delle scuole superiori. Lo scorso anno si sono svolti corsi sull'educazione stradale che hanno coinvolto 37 mila e 972 ragazzi e corsi sulla legalità per altri 16 mila 859. In totale sono stati 54 mila 831 i partecipanti con programmi diversi, calibrati a seconda delle fasce di età. L'offerta è variegata e tocca diversi temi, dalla classica educazione stradale, alla legalità passando attraverso il cyberbullismo o i pericoli del web. Si inizia con corsi per i bambini più piccoli come l'iniziativa Belgiardino, un circuito pratico di educazione stradale allestito presso la Scuola del Corpo della Polizia Locale di Milano, corredato da segnaletica, verticale, orizzontale e luminosa. In presenza di un istruttore i bambini si esercitano a rispettare i segnali, utilizzando le biciclette messe a disposizione dalla Scuola del Corpo. (segue) (com)