Milano: riprendono corsi della Polizia Locale nelle scuole su sicurezza stradale e legalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quelli un pochino più grandi c'è il corso Bimbi in Strada, una giornata che si divide in una lezione in aula con indicazione di base sul rispetto del codice della strada e in una uscita nelle adiacenze della scuola con sperimentazione sul campo delle nozioni acquisite. Sempre in tema di educazione stradale, per i ragazzi dai 16 ai 18 anni, c'è il corso Legalmente alla Guida: partendo da un confronto su come comportarsi in strada, utilizza anche supporti multimediali per simulare la guida distratta, ad esempio causata dall'uso del telefonino. Sempre per loro, i corsi toccano anche argomenti più sensibili, come il cyberbullismo. In questo caso i ragazzi sono chiamati ad interrogarsi su cosa è il bullismo e qual è il "confine" che separa uno scherzo pesante da un reato, attraverso laboratori che stimolano l'immedesimazione empatica. Oppure i pericoli del web: con Legalmente in Rete infatti vengono illustrate agli studenti sia le potenzialità che i rischi della navigazione web e spiegati ai giovani gli strumenti utili muoversi in rete in sicurezza. Tra i principali pericoli, che nella maggior parte dei casi i giovani non sanno nemmeno di correre, ci sono la geo-localizzazione, il sexting, il revenge porn, il grooming o il furto d'identità. I nativi digitali infatti tendono a rivelare facilmente dati personali, mettendo a rischio la loro privacy e la loro "web reputation". (segue) (com)