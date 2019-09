Milano: riprendono corsi della Polizia Locale nelle scuole su sicurezza stradale e legalità (3)

- C'è anche un corso che si dedica alle dipendenze che possono colpire i ragazzi. Il corso promuove un programma che spazia dall'uso, abuso e dipendenza da fumo, alcol e sostanze stupefacenti alle nuove forme di dipendenza cosiddette "new addiction". Quest'ultime consistono in una forma di dipendenza psicologica che spinge, in modo compulsivo, alla ricerca di un oggetto o alla messa in atto di un determinato comportamento (uso smisurato di internet, smartphone, shopping, gioco d'azzardo, videogiochi, cibo). Il progetto, articolato in un unico incontro della durata massima di tre ore, ha l'obiettivo di sviluppare una maggiore conoscenza del problema. "I corsi della scuola del corpo sono sempre molto apprezzati dagli insegnanti e dagli studenti – commenta la vicesindaco con deleghe alla Sicurezza Anna Scavuzzo – e con il passare degli anni le iniziative si sono aggiornate con i tempi e raffinate per presentare in forma ludica e divertente anche temi complessi e situazione che possono rivelarsi rischiose. Conoscere i pericoli e non sottovalutarli, dalla guida in strada alla navigazione sul web, permette ai nostri giovani di affrontare man mano le situazioni che si trovano a vivere in maniera più consapevole". (com)