Autonomia: Fontana, non spacca Italia, ma "i maroni" a chi non si impegna

- Questa autonomia "non spacca l'Italia spacca i maroni a chi non ha voglia di impegnarsi, spacca i marroni a quelli che fanno gli intrallazzi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana dal palco di Pontida. "Il ministro Stefani - ha proseguito Fontana - è stata bravissima, con lei eravamo arrivati praticamente alla conclusione dopo un anno di studi e di confronti e poi, improvvisamente, i cosiddetti alleati di governo si sono messi di traverso su tutto, che volevano ricominciare tutto da capo". "Noi che avremmo bisogno di assumere e potremmo assumere medici e infermieri, non possiamo farlo: pretendiamo solo di andare avanti con le nostre forze senza togliere niente a nessuno" .(Rem)