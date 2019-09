Somalia: premier Khaire sfugge a due attentati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier somalo Hassan Ali Khaire è sfuggito ieri a due attentati in 24 ore. Almeno tre persone sono state uccise ieri in attacchi simili presumibilmente diretti a colpire il primo ministro somalo secondo quanto riferisce la polizia locale. Mustaf Abdirahman, un ufficiale di polizia nella regione di Lower Shabelle, ha detto che il primo attacco è stato un'esplosione di granate che ha avuto luogo mentre Khaire si stava rivolgendo a una grande folla nella città portuale di Marka. Nell'esplosione è morto un civile e altri sono rimasti feriti, mentre il primo ministro e la sua delegazione sono fuggiti. Poco dopo, un colpo di mortaio ha centrato un'area nella quale si trovava Khaire uccidendo due civili tra cui una donna. Khaire è riuscito a fuggire dalla zona tornando nella capitale a bordo di un aereo dell'Onu. Gli attacchi sono stati rivendicati dai terroristi islamici "Shabab" attivi in Somalia.