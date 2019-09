Scuola Roma: Bordoni (FI), discontinuità servizio trasporto urbano per bambini disabili non ammissibile

- "Sono un migliaio i bambini romani disabili che rischiano di restare senza il servizio di trasporto urbano per la scuola. L'azienda che si occupa del servizio di trasporto scolastico per gli alunni disabili ha indetto uno sciopero per tutta la giornata di domani. Duecento lavoratori della società appaltatrice del Comune ancora in attesa dello stipendio di giugno, luglio e della quattordicesima". Lo dichiara, in una nota, Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina. "Disservizi del genere ovviamente non garantiscono la piena attuazione del diritto allo studio e incidono in maniera negativa sulla qualità della vita delle famiglie coinvolte. - aggiunge Bordoni - Si tenga anche conto del fatto che quando entrambi i genitori sono al lavoro, i loro figli non hanno davvero possibilità alternative ed è impensabile scaricare solo su di loro la responsabilità degli spostamenti in autonomia. L'anno scolastico dovrebbe iniziare con serenità per queste famiglie ma i genitori sono costretti a protestare denunciando che si tratta di un servizio cui i loro bambini hanno diritto. Roma si conferma città chiusa ai disabili. Vorremmo che l'assessore alla Scuola e gli uffici competenti dessero - conclude Bordoni - delle risposte immediate, la discontinuità in questo servizio non è ammissibile". (Com)