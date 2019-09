Colombia: presidente Duque lancia candidatura "andina" a mondiali di calcio 2030

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha annunciato l'appoggio ufficiale alla candidatura dei "paesi andini" a organizzare i mondiali di calcio del 2030. "Vi comunico che dopo aver parlato con il presidente del Perù, Martin Vizcarra, e con quello del'Ecuador, Lenin Moreno, la Colombia accompagnerà l'iniziativa con la quale i paesi andini si candidano a ospitare la sede dei mondiali di calcio del 2030", ha detto Duque nel corso di un evento pubblico, ricordando che l'appuntamento sarà quello del centenario della manifestazione. Il capo dello stato ha quindi istruito il ministro dello Sport, Ernesto Lucena, perché prenda contatti con i suoi omologhi a Quito e Lima, per "formalizzare" la proposta. "Non sarà una corsa facile" ha detto Duque ricordando la presenza di candidature "con molta tradizione" e con "molte infrastrutture". Ad oggi diversi paesi hanno iniziato a preparare i dossier per ospitare la kermesse. Tra gli altri, nella regione c'è da tempo in piedi il progetto di Uruguay, Paraguay, Cile e Argentina, mentre nell'aera europea si fa strada la candidatura del Regno Unito. (Mec)