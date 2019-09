Municipio Roma X, al porto turistico i campioni di sport a rotelle

- Il fascino del pattinaggio a rotelle e, in alcune forme, la grinta degli atleti, fanno degli sport rotellistici, una delle discipline più amate. Al Porto turistico di Roma oggi va in scena "Un'onda di rotelle", iniziativa inserita nell'ambito della manifestazione "Un mare di sport". "A richiamare il pubblico, - si legge in una nota del X Municipio - anche la presenza di numerosi campioni del settore e tra questi Francesca Lollobrigida (16 titoli mondiali pattinaggio Corsa), Chiara Censori (3 titoli mondiali pattinaggio Artistico inline), Daniele Di Stefano (campione mondiale pattinaggio Corsa) ed altri Azzurri della Federazione Italiana Sport Rotellistici". "Fare sport a qualsiasi livello - afferma la presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo - oltre che alla salute fa bene alla crescita di un giovane o di una giovane. Oggi siamo fieri di avere qui nel nostro territorio, campioni di questo sport che in questi ultimi anni ha visto la diffusione dello skate e, in proposito, stanno per partire i lavori per l'area, in via della Martinica, che ospiterà lo skate park distrutto anni fa. Un luogo per lo sport libero e perché no per eventuali iniziative a carattere nazionale ed internazionale".(Com)