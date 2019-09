Pontida: Zaia, ha fatto bene Salvini a staccare la spina

- "Ha fatto bene Salvini a staccare la spina, ha fatto ancora poco, doveva staccare il quadro elettrico e arrivare al palo della luce, togliendo anche a noi l'imbarazzo dell'immobilismo". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, presentato come "il Doge della Serenissima repubblica veneta" dal palco di Pontida. "Noi siamo pronti per l'autonomia - ha proseguito Zaia - ma gli ex compagni di viaggio si sono messi contro: il primo colpo glielo ha dato a dicembre il premier Conte, poi Di Maio ha chiuso la partita a luglio, dicendo di volere dare vita a un commissione di esperti accademici napoletani. Io non ho niente contro gli esperti accademici napoletani, ma dopo 15 mesi è una presa per il culo". (Rem)