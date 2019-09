Cina: Pechino "espelle" nave da guerra usa da Mar Meridionale Cinese (2)

- Pechino aveva già protestato per la presenza della nave da guerra statunitense non appena appresa la notizia. Washington aveva comunque difeso l'iniziativa. "La Cina, Taiwan e il Vietnam rivendicano ciascuno la sovranità sulle Isole Paracel. Tutti e tre i richiedenti vogliono l'autorizzazione o la notifica anticipata prima che una nave militare straniera si impegni in un "passaggio inoffensivo" attraverso i mari territoriali", ha detto il portavoce della 7a flotta della Marina, comandante Reann Mommsen, in una dichiarazione. "L'imposizione unilaterale di qualsiasi obbligo di autorizzazione o di notifica per passaggio inoffensivo non è consentito dal diritto internazionale, pertanto gli Stati Uniti hanno contestato tali requisiti", ha aggiunto Mommsen. Il ministero della Difesa cinese, in risposta, ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che la nave da guerra degli Stati Uniti "ha trasgredito nelle acque al largo delle isole Xisha cinesi senza il permesso del governo cinese". Dal 1996, la Cina ha rivendicato le isole Paracel e le acque circostanti. (Cip)