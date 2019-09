Legge elettorale: Mallegni (FI), serve proporzionale con sbarramento

- "Stiamo assistendo ad un dibattito surreale fatto di azioni estemporanee che non tengono assolutamente conto degli impegni presi con i cittadini. Sembra passato un secolo, ma ero solo il 4 marzo 2018, quando il centrodestra ha presentato un programma chiaro è firmato da tutti". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni. "Sentiamo parlare di legge elettorale maggioritaria - ha proseguito Mallegni - di elezione diretta del capo dello Stato e della necessità di avere stabilità. Nessuno però parla di cosa potrebbero voler decidere i cittadini". Per il parlamentare azzurro "l'elezione diretta del Capo dello Stato non è un invenzione del momento ma sta a pagina 122 del programma del centrodestra votato dagli italiani ma non c'è traccia in quelle pagine di alcun modello di legge elettorale". "Noi - ha sottolineato Mallegni - siamo stati i primi a chiedere che vi sia stabilità ma allo stesso tempo rappresentatività di tutti i cittadini con le più differenti idee politiche. Si chiama democrazia rappresentativa. Chi parla di voler trasportare la legge per l'elezione dei Sindaci a livello nazionale e poi parla di legge maggioritaria per l'elezione del Parlamento dovrebbe studiare di più. I Comuni oggi funzionano perché i cittadini eleggono i loro Sindaci con il maggioritario, prima però eleggono il consiglio comunale con il proporzionale e le preferenze". (segue) (Ren)