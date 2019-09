Legge elettorale: Mallegni (FI), serve proporzionale con sbarramento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cittadini nei Comuni - ha aggiunto il parlamentare di Forza Italia - scelgono i propri rappresentati che dovranno sedere in Consiglio! Ma chi dice e scrive il contrario pensa veramente che il popolo sia tutto formato da 'sprovveduti'? Mi sembra di intravedere lo 'zampino' di colui che prima fece la legge 'truffa' con liste bloccate per eleggere il consiglio regionale della Toscana e poi, dando la colpa a Calderoli, la trasportò a Roma e nacque il 'porcellum', i partiti insomma decidono chi eleggere, non i cittadini. La questione è un'altra, chi oggi chiede il maggioritario lo fa per tentare di cancellare le piccole rappresentanze politiche quando è sufficiente mettere uno sbarramento di accesso al 4%. Per cancellare Forza Italia o quell'Altra Italia non sovranista, né populista, ma europeista e atlantica servirà molto di più". "Non basta - ha concluso Mallegni - un comunicato stampa per chiudere un'esperienza politica ed è stato proprio Berlusconi a chiarirlo a pagina 2 del suo intervento ai gruppi parlamentari di lunedì 9 settembre. Quella è la linea è da lì non ci si muove". (Ren)