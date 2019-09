Lega: Miceli (Pd), imbarazzante difesa Salvini delle consulenze a Savoini

- "Salvini continua a difendere a oltranza Savoini anche a costo del ridicolo: parlare di diritto al lavoro di fronte alla distribuzione di laute consulenze pubbliche, pagate da tutti i cittadini, al suo ex portavoce e braccio destro per i rapporti con la Russia è davvero imbarazzante. Davvero Salvini ha così paura che Savoini parli, da difenderlo sempre e comunque?". Lo ha dichiarato il deputato del Partito democratico Carmelo Miceli. "La Regione Lombardia, amministrata da anni dalla Lega dà a Savoini due costose consulenze, peraltro su due settori che non c'entrano l'uno con l'altro: le comunicazioni con la vicepresidenza del Corecom e i trasporti ferroviari con la consulenza a Fnm. Invece di dare spiegazioni, Salvini finge di cadere dalle nuvole e fa il finto scandalizzato. A scandalizzarsi, però, sono i cittadini lombardi, che pagano con le proprie tasse gli stipendi di Savoini, indagato per corruzione internazionale dopo aver chiesto tangenti per la Lega al Metropol di Mosca", ha concluso Miceli. (Ren)