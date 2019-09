Business news: nuovo ministro Energia saudita, intenzionati ad avviare produzione e arricchimento uranio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita è intenzionata ad avviare la produzione e l’arricchimento di uranio per il suo programma nucleare. Lo ha dichiarato il nuovo ministro dell’Energia saudita, Abdelaziz bin Salman, intervenendo alla 24ma conferenza World Energy Congress in corso ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. "Stiamo procedendo con cautela... stiamo sperimentando due reattori nucleari", ha dichiarato il principe Abdulaziz bin Salman da poco nominato allo strategico dicastero dell’Energia in sostituzione di Khalid al Falih. Proprio l’ex ministro aveva annunciato lo scorso gennaio che i piani del regno per costruire due grandi reattori nucleari erano a buon punto. Sempre a gennaio, il centro di ricerche noto come Città re Abdullah per l'energia atomica e rinnovabile (Kacare) in Arabia Saudita aveva ricevuto offerte da cinque paesi per costruire i primi due impianti nucleari sulla costa del Golfo, tra cui Stati Uniti, Russia, Francia, Corea del Sud e Cina. L'Arabia Saudita nel 2015 aveva firmato un accordo intergovernativo con la Russia sulla cooperazione in materia di tecnologia nucleare pacifica, seguita dal programma Cooperazione sull'uso pacifico dell'energia atomica nell'ottobre 2017. (Res)