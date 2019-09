Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, domenica 15 settembre, a Torino e in Piemonte:REGIONEOre 10, Caluso (TO), piazza Ubertini, l'assessore Tronzano partecipa alla 86a. Festa dell’Uva Erbaluce di CalusoOre 10, Trecate (NO), l’assessore Marnati partecipa alla Festa patronale dei Santi Cassiano e ClementeOre 17, Valenza (Al), l'assessore Protopapa partecipa al 52° Raduno sezionale dell'Associazione Nazionale Alpini di Alessandria (Rpi)