Business news: Laos-Ue, commissario europeo Cooperazione e sviluppo conclude visita a Vientiane

- Il commissario europeo per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, ha effettuato una visita ufficiale nel Laos, la prima di un commissario europeo nel paese asiatico. L'esponente della Commissione ha lanciato due nuovi programmi sulla nutrizione e la crescita sostenibile per un valore di 55 milioni di euro e confermato l'impegno dell'Unione europea a lavorare con il governo di Vientiane per promuovere lo sviluppo. "Questi nuovi programmi per un valore di 55 milioni di euro ribadiscono il nostro forte impegno come partner affidabile e a lungo termine per la Repubblica Democratica Popolare del Laos. Continueremo a sostenere il governo laotiano nell'assistenza alle comunità più vulnerabili. Insieme, stiamo investendo in un'economia diversificata e sostenibile che protegge il nostro ambiente e affronta le disuguaglianze", ha dichiarato Mimica. I due nuovi programmi sono il programma Arise Plus, nell'ambito della partnership con l'Asean, l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, e il programma di sostegno al bilancio nutrizionale. (Beb)