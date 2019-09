Business news: India-Cina, sesto dialogo economico strategico, focus su cooperazione pragmatica e complementarietà

- Si sono tenuti ieri, lunedì 9 settembre, a Nuova Delhi il sesto dialogo economico strategico e il forum di cooperazione economica Cina-India, nei quali le parti si sono confrontate sulle politiche macroeconomiche e sulla cooperazione pragmatica. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Durante il dialogo, Cina e India hanno esaminato i progressi dei gruppi di lavoro e scambiato opinioni sulla situazione attuale e sui prossimi sviluppi. La parte cinese, guidata da He Lifeng, capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc), ha osservato che la cooperazione tra Cina e India contribuirà allo sviluppo economico di entrambi i paesi e alla pace, stabilità e prosperità in Asia e nel mondo. Dall'istituzione del meccanismo di dialogo economico strategico bilaterale, ha osservato il funzionario, vari dipartimenti e le principali istituzioni e imprese finanziarie dei due paesi hanno partecipato attivamente al processo, che ha portato a una serie di risultati. I gruppi di lavoro hanno rafforzato la comunicazione e il confronto nei settori del coordinamento delle politiche, delle infrastrutture, del risparmio energetico e della protezione dell'ambiente, dell'alta tecnologia, dell'energia e della medicina e hanno raggiunto un nuovo consenso sulla cooperazione. I due paesi dovrebbero continuare a rafforzare il coordinamento delle politiche, i vantaggi complementari, approfondire la cooperazione pragmatica in vari settori e promuovere l'attuazione di progetti concreti, ha affermato la parte cinese. (Cip)