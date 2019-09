Business news: India, Maharashtra, prestito Adb di 200 milioni di dollari per migliorare le strade rurali

- Il governo dell’India ha sottoscritto un prestito di 200 milioni di dollari con la Banca asiatica di sviluppo (Adb) per progetti infrastrutturali nello Stato del Maharashtra. Il finanziamento è destinato all’adeguamento delle strade rurali agli standard in 34 distretti, per renderle più sicure e resilienti alle varie condizioni meteorologiche stagionali. Attualmente metà delle strade rurali del Maharashtra non è asfaltata ed è impraticabile d durante la stagione delle piogge; nello Stato si verifica l’otto per cento degli incidenti stradali mortali dell’India. L’obiettivo è migliorare la connettività tra le comunità e l’accesso degli agricoltori ai mercati, e quindi aumentare la produttività agricola. I lavori interesseranno complessivamente 2.100 chilometri di strade. L’accordo finanziario è stato firmato per la parte indiana da Sameer Kumar Khare, sottosegretario aggiunto del ministero delle Finanze, e per conto della Banca asiatica di sviluppo da Sabyasachi Mitra, vicedirettore dell’Adb in India. L’accordo di progetto, che prevede anche la manutenzione per cinque anni, è stato siglato da Walter D’mello, sottosegretario alle Finanze, e Pravin Kide, amministratore delegato della Maharashtra Rural Road Development Association (Mrrda). (Inn)