Business news: India, indagine, 19 per cento dei datori lavoro prevede assunzioni nel prossimo trimestre

- Il 19 per cento dei datori di lavoro in India prevede assunzioni nei prossimi tre mesi (ottobre-dicembre), mentre il 52 per cento non si aspetta ampliamenti di organico e il 28 per cento è incerto. Il quadro emerge dall’indagine ManpowerGroup Employment Outlook. L’indagine, che ha coinvolto 5.131 datori di lavoro nel paese, è parte di una più ampia ricerca, estesa a 44 paesi e 59 mila datori di lavoro. Nell’economia indiana le prospettive di assunzioni sono più alte (27 per cento dei rispondenti) nei settori della pubblica amministrazione e dell’istruzione e al di sopra nella media in quelli della distribuzione all’ingrosso e al dettaglio (25 per cento) e dei servizi (22 per cento). Sono, invece, inferiori alla media nell’industria manifatturiera ed estrattiva (16 per cento), nell’edilizia (13 per cento) e nei trasporti (undici per cento). Per quanto riguarda le aree geografiche, la situazione più promettente è quella dell’Est, dove il 38 per cento dei datori di lavoro si aspetta di assumere nuovo personale; al Sud, all’Ovest e al Nord, le percentuali scendono rispettivamente al 19, 18 e 16 per cento. (Inn)