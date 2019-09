Business news: India-Nepal, premier Modi e Oli inaugurano oleodotto Motihari-Amlekhgunj

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, e l’omologo del Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, hanno inaugurato in videoconferenza, ciascuno dal suo ufficio, a Nuova Delhi e a Katmandu rispettivamente, l’oleodotto transfrontaliero Motihari-Amlekhgunj, il primo in Asia meridionale, costato 3,5 miliardi di rupie (oltre 44,3 milioni di euro). L’impianto di trasporto, della lunghezza di 69 chilometri, collega il deposito di Indian Oil Corporation (Ioc) di Motihari, in India, a quello di Nepal Oil Corporation (Noc) ad Amlekhgunj, in Nepal. All’estremità nepalese i responsabili di Noc hanno simbolicamente preso in consegna per immagazzinarlo il primo flacone di gasolio trasportato. Entrambi i leader hanno espresso soddisfazione via Twitter per la realizzazione del progetto, importante per la connettività tra i due paesi, in anticipo sui tempi previsti. Ad aprile del 2018, infatti, era stato deciso di completare l’opera entro 30 mesi. L’idea, in realtà, risale al 1996, ma si è concretizzata nel 2014, in occasione di una visita di Modi nel paese himalayano; l’accordo intergovernativo è stato firmato nel 2015, ma il terremoto di quell’anno ha ritardato l’esecuzione dei lavori. (Inn)