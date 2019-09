Business news: Cina-Usa, capo economista Fmi, lavorare "in modo cooperativo e produttivo" sul commercio

- Se le due maggiori economie del mondo potessero lavorare insieme in modo cooperativo e produttivo ciò andrebbe a beneficio loro e del mondo intero: imporre tariffe è controproducente. Sono le parole, riferite agli Stati Uniti e alla Cina, pronunciate dall'economista capo del Fondo monetario internazionale (Fmi) Gita Gopinath in un'intervista rilasciata all'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Gopinath ha affermato che la crescita globale è "lenta" con molti rischi al ribasso e ha citato le tensioni commerciali tra i fattori che gravano sulla precaria ripresa globale. L'Fmi ha ridotto le previsioni di crescita per il 2019 al 3,2 per cento e quelle per il 2020 al 3,5 per cento, nel più recente rapporto sulle prospettive economiche mondiali, pubblicato a luglio. "Anche se una recessione imminente non è all'orizzonte, continuiamo a segnalare importanti rischi al ribasso per la crescita globale. Stiamo vedendo gli effetti delle tensioni commerciali in modo più netto sul commercio globale e sulla produzione industriale", ha spiegato Gopinath. (Cip)