Business news: Cina, indice prezzi alla produzione in sensibile calo ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi alla produzione della Cina (Ppi) è sceso dello 0,8 per cento su base annua ad agosto. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). A luglio il calo su base annua era stato dello 0,3 per cento. Su base mensile, il Ppi di agosto è sceso dello 0,1 per cento, dopo il calo dello 0,2 per cento di luglio. Nei primi otto mesi, l'indice è aumentato in media dello 0,1 per cento su base annua. I prezzi di fabbrica dei materiali di produzione sono diminuiti dell'1,3 per cento ad agosto rispetto allo stesso mese del 2018, contro lo 0,7 per cento di luglio. Riguardo agli andamenti settoriali, i prezzi per l'estrazione di petrolio greggio e di gas naturale sono diminuiti del 9,1 per cento su base annua, mentre quelli per l'estrazione e la preparazione di metalli non ferrosi sono aumentati del 3,7 per cento. Shen Yun, statistico dell'Nbs, ha spiegato che l'effetto di riporto dello scorso anno ha comportato un calo di 0,2 punti percentuali nel calo del Ppi di agosto, mentre nuovi fattori hanno trascinato l'indice al ribasso di 0,6 punti percentuali. (Cip)