Business news: Bangladesh, banche, requisiti patrimoniali migliorano ma restano inferiori agli obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coefficiente di adeguatezza patrimoniale delle banche del Bangladesh si è rafforzato nel secondo trimestre, salendo all’11,74 per cento, contro il 10,11 per cento dello stesso periodo dell’anno scorso e l’11,41 per cento dei tre mesi precedenti. Lo ha reso noto la banca centrale. Tuttavia, il coefficiente, che misura la quantità di capitale in percentuale rispetto all’esposizione al rischio di credito ponderato, è inferiore al 12,5 per cento fissato per quest’anno dalla banca centrale nell’ambito della tabella di marcia per l’implementazione degli standard internazionali noti come Basilea III. Undici istituti, di cui sette pubblici, sono al di sotto dell’obiettivo: Sonali, Janata, Agrani, Rupali, Basic, Bangladesh Krishi, Rajshahi Krishi Unnayan, Ab Bank, Bangladesh Commerce, Icb Islamic e National Bank of Pakistan. Complessivamente la carenza di capitali supera i ‭160 miliardi di taka (1,7 miliardi di euro circa). (Inn)