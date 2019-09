Business news: Cina-Usa, ministero Esteri commenta dissequestro apparecchiature Huawei

- Gli Stati Uniti hanno recentemente consentito il dissequestro di apparecchiature per le telecomunicazione sequestrate all'azienda cinese Huawei due anni fa. Tale decisione, ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, rivela di per sé la natura "illegale e arbitraria" delle misure adottate dalle autorità statunitensi nei confronti del colosso tecnologico cinese. "La Cina si oppone fermamente agli Stati Uniti per aver mosso false accuse contro le società cinesi e per aver abusato del potere nazionale di opprimerli", ha detto il portavoce. "Tale pratica è vergognosa e immorale, e va contro il principio dell'economia di mercato, di cui gli Stati Uniti si professano campioni", ha detto Hua. "Ciò comprometterà gravemente la reputazione e la credibilità degli Stati Uniti, nonché la fiducia di altri paesi nel cooperare con essi", ha aggiunto. (Cip)