Business news: Cina, Banca di sviluppo, saldo commerciale internazionale ammonta a 300 miliardi di dollari

- Il saldo commerciale internazionale della Banca per lo sviluppo cinese (Cdb) ammonta a circa 300 miliardi di dollari, di cui 160 miliardi di dollari di saldo nazionale legato all'iniziativa della Nuova via della seta, o Belt and Road Initiative (Bri); nella regione eurasiatica, dove la Banca si è concentrata sulla promozione della cooperazione finanziaria in importanti progetti di consulenza e ha promosso l'integrazione e lo sviluppo economico tra Europa e Asia, il saldo commerciale è di circa cento miliardi di dollari, che rappresentano circa un terzo del totale. Lo ha dichiarato Zhang Xuguang, vicegovernatore della Cdb, alla cerimonia di apertura del Forum economico eurasiatico a Xi'an. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa "Sputnik", nel suo discorso Zhang ha osservato che l'attuale situazione internazionale è più instabile e incerta. "Di fronte a situazioni complesse, i paesi in Europa e in Asia possono rafforzare il dialogo e la cooperazione al fine di affrontare meglio le sfide e i rischi, promuovere la prosperità e lo sviluppo e sviluppare l'economia mondiale", ha suggerito il banchiere. (Cip)